VIDEO - Fonseca: "Domani 7-8 cambi rispetto alla sfida col Milan". E annuncia due titolari

vedi letture

Intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' da Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il CSKA Sofia: "E' importantissimo per noi vincere domani per rimanere al primo posto del gruppo".

Vedremo 7-8 giocatori diversi rispetto alla trasferta di Milano?

"Si, è importante per me fare questa gestione in questo momento. Abbiamo qualche problema con Diawara, Calafiori e Santon ed è importante per me far riposare chi ha giocato col Milan: non tutti, ma molti".

Smalling e Carles Perez entrambi titolari?

"Sì, giocheranno domani".

Dove dovete migliorare?

"Col Milan abbiamo giocato con coraggio, giocare contro la capolista con questo coraggio è importante. Ma è importante anche migliorare difensivamente: abbiamo due-tre situazioni in cui possiamo fare meglio. Dobbiamo essere più concentrati, è troppo importante rimanere con la porta inviolata".