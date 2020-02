© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek torna al gol, ma non basta all'Hertha Berlino per sorridere. L'ex attaccante del Milan, alla prima da titolare (aveva già esordito in campionato da subentrato) ha subito timbrato il cartellino, ma la sua squadra - perdendo 3-2 ai tempi supplementari con lo Schalke - è stata eliminata dalla Coppa di Germania. Piatek ha segnato al 39' il gol del 2-0 per i suoi: pescato in area da Kopke, ha lasciato partire un tiro preciso che si è andato ad insaccare all'angolino basso di destra.

