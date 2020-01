VIDEO - Ibra al Milan: rivedi il meglio della conferenza stampa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic è stato presentato questa mattina alla stampa. Lo svedese, tornato al Milan dopo l'esperienza in MLS con la maglia dei Los Angels Galaxy: "Dopo l'ultima gara in America, con i Los Angeles Galaxy, ho parlato con Maldini. Abbiamo parlato delle mie idee e delle mie condizioni. A 38 anni ho avuto più richieste di quando ero ventottenne. Sono stato onesto, quello che cercavo era l'adrenalina. Perché a quest'età non giochi per i soldi, cerchi qualcosa per dare il meglio. L'ultima volta ho lasciato il Milan senza il mio ok, la situazione era quella che era. Ho giocato con PSG, United, Galaxy. L'importante è essere qui adesso, il Milan è casa mia, quando sono tornato da Barcellona ho sempre detto che il Milan mi aveva ridato la felicità di giocare a calcio. La mia voglia è massima, lo rispetto tanto come club, gli voglio bene".

