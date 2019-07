VIDEO - Juve, bagno di folla e grande entusiasmo per l'arrivo di Rabiot

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Entusiasmo e decibel ad alti livelli per Adrien Rabiot nel momento della sua visita allo store della Juventus: il centrocampista bianconero è stato acconto da un fiume di ragazzi, tutti rigorosamente vestiti coi colori sociali della Vecchia Signora, che non hanno lesinato cori e incitamento per il nuovo acquisto della Juventus. Di seguito i video del nostro inviato a Torino: