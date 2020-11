VIDEO - L'arrivo del Real Madrid a Milano. Alle 18.15 la conferenza stampa di Zidane

vedi letture

Senza Ramos, Benzema, Jovic e Militao, il Real Madrid è atterrato in queste ore a Milano, sede della prossima sfida di Champions League: per i nerazzurri è una finale, mentre i madrileni possono gestire la classifica, discreta, scaturita dopo il successo casalingo contro la squadra di Conte. Dalle 18.15 via alle conferenze di presentazione della gara anche in casa merengue: le seguiremo come di consueto con la nostra diretta scritta. Con mister Zidane ci sarà Modric.