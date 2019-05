VIDEO - La A secondo Mihajlovic: "Playoff, playout e 18 squadre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, dopo la sfida contro il Parma, ha analizzato la situazione del campionato italiano e la competizione delle ultime giornate in chiave salvezza e non solo: "Per avere un campionato più giusto, nelle ultime cinque-sei giornate ci sono risultati un po' così che magari qui in Italia ci possono stare... in altri paesi no. Si potrebbe fare un playoff e un playout, diciamo più o meno quello che fanno in Serie B, dove le partite sono combattute in ogni momento. Forse servirebbero due squadre in meno in Serie A".