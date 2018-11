VIDEO - Messaggio di Morata a Cutrone: "Un onore, è il mio idolo"

© foto di PHOTOVIEWS

Bel siparietto tra Patrick Cutrone e Alvaro Morata nel corso di una intervista rilasciata a 'Dazn' dall'attaccante rossonero. L'attaccante del Chelsea ha mandato un messaggio a Cutrone, che ha risposto visibilmente emozionato: "E' un onore sentire queste parole, lui è il mio idolo di sempre, fin da quando ho iniziato a giocare. Per me è un attaccante fortissimo". In basso il video.