© foto di Giacomo Morini

Sta facendo molto discutere il battibecco nato nella sala stampa di San Siro dopo Milan-Bologna tra Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, e un cronista presente. Alla domanda sul modulo, e sull'utilizzo del 3-5-2, l'allenatore serbo ha risposto in modo sgarbato: "3-5-2? Ma che ca*** stai dicendo. L'ho utilizzato una sola volta in dieci anni". In basso il video integrale.