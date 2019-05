VIDEO - Mihajlovic: "Corressi come il Bologna giocherei fino a 50 anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la gara contro il Parma, Sinisa Mihajlovic parla così del ritmo che ha impostato al suo Bologna da quando è arrivato in sella alla formazione felsinea: "Noi facciamo allenamenti molto intensi, a volte anche superiori alla partita come intensità. Nel calcio se non corri è dura, può avere tecnica ma se non corri... altrimenti io avrei continuato a giocare fino a 50 anni, ma non sono presentabile per la Serie A".