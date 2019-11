VIDEO - Mihajlovic in conferenza, irrompe la squadra: "Ci sei mancato"

Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare in conferenza stampa. La brutta malattia che l'ha colpito non ha scalfito il suo carattere battagliero e la squadra ha dimostrato di essere al suo fianco. Durante la conferenza tutta la squadra ha fatto irruzione in sala stampa per dedicare un messaggio al tecnico: "Dire che ci sei mancato è poco", ha detto Dzemaili, che ha parlato a nome della squadra e dello staff. "Siamo stracontenti che sei tornato di nuovo con noi. Volevamo farti questa sorpresa, anche se in questo momento nei sei felice di noi. Cercheremo di renderti contento. Grazie di essere tornato con noi".