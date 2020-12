VIDEO - Milan, tra gol e grammatica: Hauge ottimizza il tempo e studia italiano in aereo

Jens Petter Hauge è l'uomo copertina del primo posto colto dal Milan nella fase a gironi di Europa League: il suo gol di ieri allo Sparta Praga, con l'ormai classico movimento a rientrare con tiro a girare dopo aver saltato il diretto marcatore, ha portato la squadra di Pioli in vetta al gruppo e garantito la qualificazione ai sedicesimi come testa di serie. Una gioia che non ha distratto il norvegese dai suoi obblighi "accademici": l'ambientamento non è ancora del tutto perfezionato e in queste settimane l'ex Bodo sta studiando con assiduità italiano per integrarsi al meglio nella sua nuova realtà.