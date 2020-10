VIDEO - Napoli-AZ 0-1, gol e highlights: gli azzurri sprecano e vengono puniti

vedi letture

Con un gol di De Wit al 57' l'AZ Alkmaar ha fatto il colpo grosso al San Paolo contro il Napoli. Tante occasioni per gli azzurri di Gattuso che non sono comunque riusciti a far male agli olandesi, mettendo subito in salita la strada per i sedicesimi di finale di Europa League. Ecco il video con gli highlights della sfida.