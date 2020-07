VIDEO - Niente Roma-Inter per la tifosa Nonna Isa: le scuse di Paulo Fonseca su Twitter

L'appuntamento di Nonna Isa con lo stadio Olimpico è soltanto... rimandato. "Anche domani giocheremo a porte chiuse e non sarà possibile ospitare nonna Isa come promesso. La inviteremo appena avremo la possibilità di accogliere i nostri tifosi, perché quando l’abbiamo incontrata a febbraio il suo amore per questi colori ci ha fatto emozionare", è stato il messaggio di scuse rivolto su Twitter alla storica tifosa della Roma da mister Paulo Fonseca in persona.

Nonna Isa, lo scorso febbraio, era stata infatti invitata a sorpresa dai giallorossi prima al centro sportivo e poi alla partita Roma-Inter (in programma domani), ma l'emergenza Coronavirus posticiperà per forza di cose il suo ritorno allo stadio.