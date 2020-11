VIDEO - Non solo Lille-Milan, rivedi tutti e 37 i gol delle sfide delle 18.55 di Europa League!

Non solo le due realizzazioni nell'1-1 tra Lille e Milan in Francia, sono state ben 37 le reti delle sfide giocate alle 18:55 per il quarto turno della fase a gironi di Europa League. Rivedi nel video qui in calce tutti i gol segnati!

CSKA Sofia-Young Boys 0-1: 34' Nsame

Molde-Arsenal 0-3: 50' Pepe, 55' Nelson, 83' Balogun

AEK-Zorya 0-3: 61' Gromov, 75' Kabaev, 85' Yurchenko

Braga-Leicester 3-3: 3' Elmusrati, 9' Barnes (L), 24' Paulinho, 78' Thomas (L), 90' Fransergio, 95' Vardy (L)

Lille-Milan 1-1: 46' Castillejo, 65' Bamba (L)

Sparta Praga-Celtic 4-1: 15' Edouard (C), 26' Hancko, 38' e 80' Julis, 94' Plavsic

Maccabi tel Aviv-Villarreal 1-1: 45' Baena, 47' Pesic (M)

Qarabag-Sivasspor 2-3: 8' Zoubir, 40' rig. e 79' Kone (S), 51' Matic, 59' Kayode (S)

LASK-Antwerp 0-2: 53' Refaelov, 83' Gerkens

Wolfsberger-Dinamo Zagabria 0-3: 61' Majer, 75' Petkovic, 91' Ivanusec

CSKA Mosca-Feyenoord 0-0

Gent-Stella Rossa 0-2: 2' Petrovic, 58' Nikolic

Liberec-Hoffenheim 0-2: 77' Baumgartner, 89' rig. Kramaric