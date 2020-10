VIDEO - Pari Real al 93'. Ok Atletico, City, Reds e Bayern. I gol e gli highlights di Champions

vedi letture

Il Bayern Monaco vince 2-1 sulla Lokomotiv Mosca e vola in testa al girone A. Nell'altro match l’Atletico Madrid si impone 3-2 sul Salisburgo (due gol per Joao Felix). Nel girone C Ferran, Gundogan e Sterling firmano il 3-0 del City sull’OM mentre il Porto (Vieira, Oliveira) supera 2-0 l’Olympiakos. Nel girone dell'Atalanta, stesso risultato anche per il Liverpool (a segno Jota e Salah) contro il Midtjylland mentre in quello dell'Inter il Real madrid si salva nel finale trovando in pieno recupero un insperato 2-2 contro il Borussia M'Gladbach. Di seguito il video con tutti gli highligths e i gol delle gare di Champions League del martedì (senza italiane):