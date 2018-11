VIDEO - Pioli: "Votato Gasperini per la panchina d'oro, non Allegri"

© foto di Federico Gaetano

"Io credo che Allegri sia il più bravo in questo momento, ma per l'ultima panchina d'Oro non l'ho votato. Ho votato Gasperini". Così Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus, in merito alla vittoria del tecnico campione d'Italia in occasione dell'ultima panchina d'Oro. "Era un premio riferito alla passata stagione", ha detto. In basso il video.