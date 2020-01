VIDEO - PSG, Tuchel: "Icardi? Brutto momento, ma deve avere fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Icardi? Brutto momento, ma deve avere fiducia". Il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lille ha parlato anche del momento di Mauro Icardi. L'attaccante, nonostante una stagione da protagonista con la maglia dei parigini, nelle ultime giornate non è più riuscito a trovare la via del gol: "Preoccupato? Fare gol è sempre la cosa più importante per gli attaccanti - sottolinea Tuchel -. L'ho già detto tante volte, non c'è nulla di più importante per una punta, per un numero nove come Mauro, del fare gol. Sono sicuro che se continuerà a lavorare duro e a rimanere calmo resterà importante per noi e tornerà a segnare".

