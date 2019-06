© foto di Federico De Luca

Tra i tanti diverbi del passato, c'è un gesto particolare che il popolo juventino difficilmente - almeno per ora - riuscirà a perdonare al suo nuovo allenatore Maurizio Sarri. Parliamo, ovviamente, di quel dito medio mostrato ai tifosi bianconeri prima di Juventus-Napoli nell'aprile 2018. Il culmine della tensione tra gli azzurri e la loro diretta concorrente per il titolo, come ricorda il video visibile in calce.