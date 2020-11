VIDEO - Risultato tennistico in Salisburgo-Bayern Monaco 2-6, gol e highlights

Bayern Monaco al solito schiacciasassi in Europa, col Salisburgo vittima designata dell’ultimo turno. 2-6 il finale in favore dei bavaresi: nel primo tempo resti di Berisha per i padroni di casa e di Lewandowski e autogol di Kristensen per i bavaresi. Nella ripresa a Okugawa rispondono, dal 79’ in poi, Boateng, Sane, Lewandowski e Hernandez.