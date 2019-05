VIDEO - Roma, esplode la protesta dei tifosi contro la società

L'avevano promessa e hanno mantenuto la parola: a piazza Guglielmo Marconi alle ore 15.00, di fronte la sede amministrativa dell'"azienda" AS Roma i tifosi hanno organizzato una protesta con cori e striscioni, come da video che segue, per far sentire la propria voce dopo l'addio a Daniele De Rossi. Circa un migliaio di tifosi giallorossi si sono recati infatti sotto la sede del club all'Eur. I sostenitori della Curva Sud sono ancora arrabbiati con la società per non aver offerto il rinnovo al capitano che dopo le prossime due partite lascerà la squadra capitolina.