VIDEO - Roma, Milanese regala un sorriso anche nella sconfitta: il gol del classe 2002

Tommaso Milanese ha realizzato l'unico gol della serata giallorossa, realizzando così uno dei suoi sogni d'infanzia, con la sere all'esordio da titolare cn la maglia della Roma. Il fantasista, come evidente dal video, è bravissimo a farsi trovare al posto giusto in area di rigore al termine di un'azione manovrata con vede Peres crossare in mezzo per Mayoral. Lo spagnolo è bravissimo a stoppare e servire il giovane compagno che di controbalzo tiene la palla bassa e batte Busatto per l'1-1.