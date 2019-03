© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alta tensione durante Sampdoria-Atalanta. Gian Piero Gasperini, espulso per proteste dopo la concessione del rigore per fallo di Gomez su Ramirez, guadagnando il tunnel dello spogliatoio ha colpito il segretario generale della Samp, Massimo Ienca, salvo poi giustificarsi: "Io stavo uscendo in mezzo a un diluvio di fischi comprensibili ma nell'uscire mi si è parato davanti Ienca che non doveva essere lì. Io l'ho spostato e poi ha fatto una sceneggiata. E' sicuramente un provocatore, non da adesso". Una ricostruzione che però non collima con il video postato da Angelo Vaccarezza, su Facebook.