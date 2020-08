VIDEO - Sampdoria, Ranieri: "Quagliarella è un punto di riferimento per tutti"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto al termine del match contro il Brescia. Ecco le sue parole: "Ha cercato in tutti i modi di festeggiare la duecentesima presenza, alla fine ci è riuscito ma era in fuorigioco. Per noi rimane fondamentale, quando hai alle tue dipendenze giocatori con le sue qualità hai un punti di riferimento per tutti".