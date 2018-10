VIDEO - Spalletti e l'impiego di Joao Mario: "Tutti scandalizzati..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato l'impiego di Joao Mario dal primo minuto a catalizzare l'attenzione nel post-gara di Lazio-Inter, gara vinta 3-0 dai nerazzurri. Un impiego dal primo minuto che Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post-gara, ha motivato così: "Tutti scandalizzati., Ma è dall'inizio che è qui e si allena in maniera corretta, è colpa mia non avergliela data prima la maglia. Stasera ha fatto la sua partita ai livelli che doveva fare. Non c'è niente di strano, non è successo nulla di eccezionale".

In basso il video