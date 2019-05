VIDEO - Spalletti in conferenza: "Che guardi con quel visino smunto?"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luciano Spalletti e le voci su Antonio Conte. Al tecnico di Certaldo, nella conferenza stampa post-gara è stato chiesto se si sentisse rassegnato. La risposta dell'allenatore dell'Inter non s'è fatta attendere: "Rassegnato sei tu. Se tu vuoi a me avanza roba per mettertela a disposizione, se vuoi ti metto a disposizione quella che è la mia determinazione e il mio carattere. Ti vedo con questo musino un po' bianchino e un po' smunto". In basso il video.