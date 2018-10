VIDEO - Spalletti, siparietto in conferenza: "Qui mi attaccano meno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"C'è differenza di ambiente tra Roma e Milano? Lei sembra più tranquillo adesso". Questa una delle domande poste in conferenza stampa, subito dopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio, all'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti. Domanda a cui il manager di Certaldo ha replicato così: "Io prendo la forma di ciò che serve per vivere nel contesto in cui opero. La condizione psicofisica la generi in conseguenza all'ambiente e a quello che ti viene addosso. Se tu mi vieni addosso io devo difendermi e non è nervosismo: è difesa rispetto a quelli che ti vogliono attaccare. Siccome a Milano mi attaccano meno, e mi vengono meno addosso, la situazione è differente".

In basso il video