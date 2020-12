VIDEO - Sparta Praga-Milan 0-1: gol e highlights del successo rossonero firmato Hauge

Altra notte da incorniciare per il Milan: vittoria a Praga con una squadra completamente ridisegnata e buone indicazioni da parte di chi è sceso in campo, con la sensazione che stia veramente nascendo la stella di Hauge, anche stavolta decisivo. Il gol del norvegese è sufficiente per battere lo Sparta, mentre il Celtic fermava la corsa del Lille a Glasgow: è un successo che vale il primo posto per Pioli.