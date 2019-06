VIDEO - Tifosi Juve: "Da Guardiola a Sarri... speriamo sia transitorio"

© foto di Federico De Luca

Divampano le polemiche dopo l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus, con la maggior parte dei tifosi bianconeri che non ha affatto preso bene l'illusione del sogno Guardiola e il ritorno alla realtà con l'ex Chelsea. Tuttavia, come si vede nella vox populi qui in calce, c'è anche chi si aspetta proprio da Sarri il tanto atteso trionfo in Champions League. Queste alcune delle battute più interessanti e divertenti dei supporters della 'Vecchia Signora':

"Non è un allenatore da Juve, spero che sia una cosa transitoria. Mi aspettavo di più"

"Vedere una persona che durante tutta la partita cerca di succhiare un filtro di una sigaretta non so come si possa adattare alla Juve"

"Ci sono delle cose che non si dimenticano, mi auguro che Sarri ci possa far ricredere con la Champions"

"Lo vedo vincente: appena arrivato al Chelsea, ha vinto l'Europa League"

"Magari non vincerà lo Scudetto, ma riuscirà a riportarci la Champions"

"Al Chelsea ha dimostrato di sapersi vestire anche in giacca e cravatta"

"Pensare a Guardiola e ritrovarsi Sarri... Bisognerà abituarsi"