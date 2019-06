VIDEO - Totti: "Oggi potevo anche morire. Sarebbe stato meglio"

Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

Francesco Totti, durante la sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche di ciò che dovrà succedere per un suo ritorno alla Roma: "Sicuramente serve un'altra proprietà in primis, poi dipende se crederà nelle mie potenzialità e se crederà che possa essere utile per il club. Per me la Roma viene prima di tutto, anche in questo momento. Staccarmi dalla Roma per me è qualcosa di incredibile. Oggi potevo anche morire, sarebbe stato meglio. È comunque meglio che vada via io, in tanti hanno sempre detto che sono troppo ingombrante".