VIDEO - Valverde aveva già avvisato l'Inter: "A San Siro tanti cambi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore blaugrana, nella conferenza stampa successiva a Barcellona-Maiorca aveva già avvisato che contro l'Inter ci sarebbe stato un importante turn-over. L'esclusione di Leo Messi non deve dunque sorprendere più di tanto, proprio se andiamo a rileggere le dichiarazioni rilasciate sabato sera: "La partita con l'Inter non è decisiva, quindi potrei effettuare dei cambi. Vogliamo vincere, ma siamo molto concentrati sul campionato. Abbiamo tre gare importanti prima di Natale e non possiamo sbagliare", era stato il suo avviso.

I convocati del Barça per domani:

Portieri: Ter Stegen, Neto,

Difensori: Todibo, Lenglet, Wague, Umtiti, Junior Firpo, Pena, Arauco, Morer.

Centrocampisti: Rakitic, Busquets, Alena, De Jong, Vidal, Puig.

Attaccanti: Suarez, Griezmann, Perez, Ansu Fati.

