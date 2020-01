"Non voglio parlare dei giocatori in partenza, ma solo di quelli a disposizione. E comunque non so di cosa state parlando, chiedete direttamente a lui". Intervistato al termine del derby perso contro il City, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha risposto alle voci di mercato che vorrebbero Ashley Young all'Inter già a gennaio, cercando di dribblare l'argomento. In queste ore, però, in casa Inter sta sempre più prendendo corpo la candidatura dell'esterno 34enne (può giocare su entrambe le fasce), a fine contratto con i Devils.

