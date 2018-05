Vidigal: "Rui Patricio-Napoli, ci lavorano. Consigliai Joao Mario ad ADL"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Luis Vidigal, membro della dirigenza dello Sporting Clube de Portugal ed ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di un possibile trasferimento di Rui Patricio nel club partenopeo a partire dalla prossima estate: "Se è vicino al Napoli? Se lo dite voi, ci credo (ride, ndr). Sembra che le cose stiano andando bene, ho sentito il portiere e non mi ha detto che è fatta, ma che ci stanno lavorando. Speriamo che in un futuro prossimo si possa chiudere l’affare. Rui Patricio è arrivato piccolo allo Sporting, è cresciuto qui ma per me è un campione. Farà una grandissima carriera e per me sarebbe un super acquisto per il Napoli, è un fenomeno anche in Nazionale. Consigli per gli acquisti? Bruno Fernandes, ex Samp ed Empoli, ha grandissima qualità, Joao Mario in questo Napoli sarebbe oro puro. Quest’ultimo purtroppo ha sbagliato città, e dire che lo consigliai a De Laurentiis”, ha detto Vidigal.