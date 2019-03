Vieira alla conquista della Samp: il bambino che non fa rimpiangere Ekdal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono pronto a giocare, non sono un bambino". Ronaldo Vieira, il più giovane in campo nella vittoria odierna della Sampdoria contro la SPAL, aveva lanciato questo messaggio a mister Giampaolo appena pochi giorni fa. Un grido nell'anonimato della sua prima parte di stagione, con soli 289 minuti giocati in otto presenze tra campionato e Coppa Italia.

Eppure, il centrocampista classe '98 oggi pomeriggio non ha certo fatto rimpiangere Ekdal, dando l'impressione di poter aprire un ciclo importante in maglia blucerchiata. Alla sua terza gara da titolare in Serie A, Vieira ha infatti sfoderato una prestazione di quantità e qualità in mezzo al campo. Con tanta forza fisica, recuperi preziosi e anche una buona capacità in fase di impostazione, proprio quelle virtù che nei mesi passati avevano già stupito compagni e addetti ai lavori durante gli allenamenti.

Acquistato a titolo definitivo solamente la scorsa estate dal Leeds, il talento guineense naturalizzato inglese potrebbe così rappresentare l'ennesima scommessa vinta dai sempre attenti scout doriani. Le premesse ci sono tutte, adesso però servirà trovare la giusta continuità.