Vieira: "La Samp è proprio forte. Però basta, non sono l'altro Ronaldo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le cose stanno funzionando bene. È stato un anno di ambientamento". Ronaldo Vieira, ventuno anni appena compiuti, è arrivato alla Sampdoria un anno fa dal Leeds e adesso è pronto a mettersi in mostra sotto la guida del neo tecnico Di Francesco: "Adesso sento questo ambiente più mio. L’inizio è stato difficile, ma era normale. Sono cresciuto molto con Giampaolo".

Com'è il primo bilancio del ritiro? "Abbiamo lavorato bene, ora vediamo cosa accadrà con le prime partite importanti. L’anno scorso ero più focalizzato sullo stesso gesto tecnico, quest’anno abbiamo più opzioni di gioco, c’è un clima diverso, forse dal mio punto di vista è più facile. La storiella del parallelo con Cristiano Ronaldo? Un’iniziativa geniale sul piano social, ma vorrei che di me in futuro si parlasse solo come Vieira".