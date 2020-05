Vieri: "A me piace Under", Totti: "Allora ne capisci di calcio. Diventerà forte forte"

L’ex calciatore e dirigente della Roma Francesco Totti è intervenuto in diretta su Instagram assieme a Christian Vieri ieri, esaltando le qualità del giallorosso Cengiz Under. "A me piace molto", ha detto Bobo, subito incalzato dall'ex compagno ai tempi della Nazionale. "Allora ci capisci di calcio - ha risposto Totti -. Se ne parla pochissimo. Ma è forte fisicamente, è furbo e poi è turco... È bello cattivo. Ha un "tigna", Under è un top: se lui capirà un po' di cose diventerà forte forte".