© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Per me è una truffa". Negli studi di Tiki Taka, Christian Vieri ha commentato le polemiche di giornate, partendo dalla clamorosa espulsione di Fazio in Udinese-Roma (Okaka inciampa visibilmente da solo): "Non capisco, chi sono i capi del VAR? Domani mattina danno le dimissioni, devi fare questo. Perché questo è uno schifo".

Sulla stessa linea Antonio Cassano: "Irrati è il migliore? Gli dai cinque giornate, vedi se la prossima volta non decidono bene".