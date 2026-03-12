Vieri finisce sotto i ferri: rimosso un frammento osseo che 'Bobo' aveva ad un ginocchio

Nelle scorse ore l'ex attaccante della Nazionale Christian Vieri è finito sotto i ferri per la rimozione di un frammento osseo che il calciatore presentava in un ginocchio. A farlo sapere è stato lo stesso Vieri attraverso una storia direttamente dal letto di ospedale pubblicata sul proprio profilo Instagram, in cui rassicurava i propri fan di come l'intervento al ginocchio fosse andato per il meglio.

Come mostrato dall'immagine in calce all'articolo, Bobo si è fatto fotografare in segno di vittoria con scritto: "E anche questa è andata! Tolto un ossicino che andava in giro per il mio ginocchio!". Un intervento reso necessario per continuare a giocare a Padel, con Vieri che ha già fissato la data del rientro, promettendo ai fan di essere "pronto tra un mese per il nuovo torneo".