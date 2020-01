Vieri incontra Lukaku: "Io ho fatto gol all'Inter, ora tocca a te e Lautaro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Romelu Lukaku per Tiki Taka, Christian Vieri ha parlato così del duo d'attacco nerazzurro in una simpatica dichiarazione resa ai microfoni di InterTv: "Tu sei quello che mi assomiglia di più, sei all’Inter come me: sei alto e grosso come me, pesiamo 100 kg. Sei mancino come me, giochi per la squadra, fai e fai far gol, che è difficile. E poi dai una mano sempre ai compagni. Io ho fatto tanti anni il bomber, ora tocca a te. Tu e Lautaro siete la coppia più giovane migliore che c’è in Europa. Potete fare tutti i miei gol, sicuramente. Siete fortissimi e secondo me resterete moltissimo nell’Inter, farete tanti gol. Tu ne hai già fatti 18 ed è il primo anno che sei qua e in Italia non tutti ce la fanno. Farai ancora tantissimi gol, e lo stesso vale per Lautaro che è ugualmente fortissimo: siete una coppia fortissima perché giocate uno con l’altro, che è una cosa importantissima. Un po’ come facevo io con Ronaldo, Crespo e Recoba, era sempre la stessa cosa. L’Inter ha sempre avuto grandissimi attaccanti e tu e Lautaro farete una valanga di gol. Tu a Tiki Taka con me? Gioca ancora 14-15 anni, poi a 40 lavoriamo insieme: io avrò 60 anni e sarò vecchietto, ma tu devi giocare il più possibile".