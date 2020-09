Vieri: "Inter prima rivale della Juventus. Nessuno incide come Conte in una squadra"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante dell'Inter Christian Vieri parla così della corsa scudetto: "L'Inter è la prima rivale della Juventus. La permanenza di Conte è stata importante. Interrompere in questa fase il suo lavoro costerebbe caro ai nerazzurri. Un percorso eccezionale secondo me quello di Conte: finale di Europa League, secondo posto in campionato. Nell’immediato, nessuno incide più di lui su una squadra.Penso a Lukaku: non l’ho mai visto così in forma nella sua carriera. Oggi è una punta impressionante, una valanga là davanti, straordinario per potenza e velocità.