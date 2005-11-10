"Gattuso alla Lazio? Sta facendo un campionato incredibile, aveva bisogno di un po' di serenità anche lui. E' una allenatore che ti dà carica, gli piace avere il gruppo dalla sua parte. E hanno una partita settimana che che vuol dire tanto. Non hanno nulla da perdere". Lo dice Christian Vieri, presente a Dubai per il World Legends Padel Tour, con l'ex attaccante che a Sky Sport dà anche la sua favorita per lo scudetto: "Io dico sempre Inter, che è la più completa del campionato. Ma può succedere di tutto".

Ma Pio Esposito è il nuovo Bobo Vieri? A rispondere alla domanda è sempre l'ex attaccante: "E' un grande attaccante, sta facendo bene, ma non bisogna paragonarli… Io l'ho accostato un po' a Luca Toni, perché sono simili. E poi voglio dire una cosa: Pio batterà tra massimo cinque anni il record di Riva in Nazionale. Ha voglia di migliorarsi, la cosa fondamentale, gioca con dei grandissimi giocatori come Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Barella, questi campioni molto bravi. Se hai voglia di imparare, impari. Dipende quindi da lui, ma mi dicono che ha tanta voglia di migliorarsi e questo è molto positivo".