Vietato sottovalutare il Tottenham

Terzo incomodo in Premier League. Qualificato all'ultimo nel girone di Champions. L'anno scorso il Tottenham agli ottavi di finale ha messo in difficoltà la Juventus, uscendone sconfitto. Oggi, il 3-0 al Borussia Dortmund, che sa tanto di quarti già conquistati. Gli Spurs di Pochettino dovranno passare dal Signal Iduna Park, superare il muro giallonero che tante big ha fermato. Ma continuano un processo di crescita che dura ormai da anni. Anche, e questo non è un dato da sottovalutare, senza Harry Kane e Dele Alli: i due migliori giocatori inglesi del momento, i due migliori giocatori a disposizione della squadra di Wembley. Che non punta a vincere la Champions, ma a esserne mina vagante, questo sì. Dopo l'Inter, aspettando la gara di ritorno, anche il Borussia Dortmund lo ha scoperto.