Vigilia di Torino-Parma, il tecnico Longo: "Peccato non avere la tifoseria al nostro fianco"

vedi letture

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, si prepara a tornare in campo nella sfida che domani vedrà i granata affrontare il Parma. Longo ha già giocato all’Olimpico Grande Torino a porte chiuse: “Fu un Frosinone-Bologna dell’anno scorso, giocammo a porte chiuse proprio qui, è a tutti gli effetti diverso dalle altre. Il calcio è della gente e dei tifosi, sarà un dispiacere vedere gli spalti vuoti”. E il suo Toro non avrà la spinta della Maratona: “Sappiamo che la nostra tifoseria è un valore aggiunto, peccato non averla al nostro fianco”.

Ai microfoni di Torino Channel ha anche commentato la ripresa della stagione: “E’ una situazione atipica: normalmente si sta fermi un mese ma non del tutto perché d’estate ci si muove e poi si ha l’opportunità di disputare amichevoli, ora dopo tre mesi non abbiamo avuto test contro altre squadre. Solo giocando si troverà il ritmo partita, ci saranno momenti in cui la testa conterà più delle gambe. Quando non avremo birra nelle gambe, dovremo rimanere compatti e fare molta attenzione”.

Di fronte si ritroverà il Parma: “ E’ una squadra che negli ultimi anni si è evoluta: è capace di costruire gioco dal basso e porta 6-7 uomini davanti alla linea della palla in fase di costruzione, non sono solo ripartenze”.

Come vedremo il suo Toro? “Abbiamo preparato la difesa a 3 o 4, dovremo essere camaleontici per avere più soluzioni da adottare da qui al termine della stagione. Zaza e Belotti insieme? Sono due giocatori importantissimi e sono a disposizione: credo possano giocare o dal primo minuto o a gara in corso. Valuteremo ancora in queste ultime ore pre-gara, ma dentro di me ho già la risposta”.