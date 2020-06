Vigilia di Torino-Parma, Longo: "Ci saranno momenti in cui la testa conterà più delle gambe"

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, si prepara a tornare in campo nella sfida che domani vedrà i granata affrontare il Parma: "E’ una situazione atipica - ha detto a Torino Channel - normalmente si sta fermi un mese ma non del tutto perché d’estate ci si muove e poi si ha l’opportunità di disputare amichevoli, ora dopo tre mesi non abbiamo avuto test contro altre squadre. Solo giocando si troverà il ritmo partita, ci saranno momenti in cui la testa conterà più delle gambe. Quando non avremo birra nelle gambe, dovremo rimanere compatti e fare molta attenzione”.

