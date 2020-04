Vignato: "Bologna? E' la mia grande occasione e non voglio sprecarla"

Ufficializzato lo scorso gennaio dal Bologna, Emanuel Vignato talento scuola Chievo sbarcherà in Emilia solo la prossima stagione. Ospite delle colonne del Corriere dello Sport nella sua versione digitale il trequartista classe 2000 ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua prossima avventura professionale: "Sono contento che il Bologna mi abbia preso, questa è la mia grande occasione e non voglio sprecarla. Non so perché alla fine sia saltata con la Sampdoria, poi il mio agente Tinti ha preferito una squadra che mi facesse crescere. Il Barcellona? Li non avrei visto la luce”