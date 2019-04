Vignola: "Dispiace vedere Dybala tra le seconde linee"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di MC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Beniamino Vignola: “Le polemiche post SPAL? Credo che quella delle squadre che devono salvarsi sia una lamentela giusta, ma è altrettanto giusto che Allegri faccia riposare i giocatori che devono giocare martedì. Sarebbe stata la stessa cosa se ci fosse stata un’altra avversaria. A me dispiace per le squadre che sono in zona critica, ma il calendario ha determinato questo tipo di partita, credo che sia assolutamente legittimo”.

Su Dybala:: “È una cosa assurda vedere un giocatore così sceso tra le seconde linee. Ci voleva una stagione supersonica per mantenere il posto in questa Juventus, purtroppo ci sono degli equilibri tattici da mantenere. Gioca troppo lontano dalla porta, vedere che ha fatto così pochi gol in stagione è una cosa che non si può guardare”.

Su Juventus-Ajax: “È una partita molto impegnativa, l’Ajax è una squadra in salute, che gioca un calcio spensierato. Ha dei giocatori bravi con predisposizione al pressing, bisogna stare molto attenti anche se giochiamo in una bolgia, davanti al nostro pubblico”.