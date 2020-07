Vigorito: "Grazie ai miei gladiatori". Poi scherza su Gervinho e la stagionatura del Parmigiano

vedi letture

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato alla festa promozione del Benevento dal palco del Teatro Romano: "Comincio con un grazie a tutti... Siamo in un luogo che da solo fa commuovere, in questo posto gli uomini lottavano per la propria vita e hanno insegnato a quelli venuti dopo che bisogna essere gladiatori per vivere. Un luogo così poteva accogliere solo dei gladiatori e il mio grazie va a loro, a quelli che ci hanno regalato questo sogno. A Pippo, a Pasquale, a Maurizio e a tutti gli altri. Io sono qui per loro. Ringrazio i rappresentanti delle istituzioni, che sono qua presenti. Le istituzioni ci hanno aiutato ad attraversare un momento difficile e hanno fatto sì che il sogno non svanisse all'alba.

Poi ringrazio tutta la mia famiglia, sapeva che non avrei lasciato la squadra e sarei rimasto con loro fino all'ultimo giorno della stagione. Mi hanno sempre sostenuto, anche in questa "follia beneventana". Noi siamo gli attori, ma dietro c'è tanta gente che lavora in silenzio e senza di loro non avremmo mai potuto fare una scenografia del genere. Poi ci sono gli assenti, quelli che questo maledetto virus ha tenuto lontano. Quei ragazzi che sono là fuori meritavano di essere qua con noi, perché per mesi hanno spinto la squadra sempre e comunque. Le cose belle si capiscono quando non si hanno. Poi ringrazio Gravina, Sibilia e Balata. Ho avuto il piacere di essere ascoltato e di rendermi conto delle montagne che hanno dovuto superare. Uomini come voi non potevano cadere su chi voleva far perdere il calcio e non far vincere il merito sportivo. So che avete combattuto perché molto cortesemente mi avete fatto partecipare alla vostra lotta. Vi dico grazie perché probabilmente senza di voi il calcio in Italia non sarebbe ripartito. Quando il mare è in tempesta servono i marinai, quelli che si inzuppano di acqua e guidano la nave. Grazie per aver permesso a chi meritava di arrivare dov'è oggi. Mi sono sempre sentito dire da loro "Il Benevento merita di andare in Serie A". Poi dico grazie ai beneventani, a tutti i tifosi, a chi scrive sui social. Se continuiamo ad emozionarci significa che abbiamo vinto le delusioni e io continuerò ad emozionarmi".

Il discorso si sposta poi brevemente sul mercato e su alcuni retroscena della stagione: "Gevinho in arrivo? E' al Parma... Normalmente per una ruota di parmigiano servono almeno 12 o 24 mesi... Promesse? Io le faccio dopo che ho stabilito il traguardo, fatte prima sono solo chiacchiere. Salvezza il prossimo anno? Parlate con chi sa di aver perso qualche partita che non doveva perdere quest'anno. Io durante il lockdown ho rimproverato ai miei la sconfitta col Pescara, altrimenti avremmo vinto prima il campionato. Mercato? Parlate con Foggia, le ha lui le chicche di mercato".