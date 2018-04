Vigorito: "Programmo il futuro. Benevento come Sassuolo o Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso la trasmissione Calcio e Altro in onda su Lab Tv. "Dopo dodici anni credo non si possa dire che questa società manchi di programmazione, avendo vinto anche quattro campionati. Avremo commesso i nostri errori, pagando l’errore di una realtà così importante come la Serie A arrivata così presto. Ci accingiamo comunque a vivere un campionato importante come quello della Serie B, senza andare oltre con le promesse. Il Benevento non è tenuto a dover risalire già da subito nella massima serie, sarebbe un errore fare questa promessa, quel che possiamo promettere è il massimo impegno. Quello non è mai mancato. Faremo una categoria importante in maniera serena con una tifoseria matura e mi auguro che questa maturità venga messa in campo già da luglio. La B è un campionato lungo e con squadre forti e non è semplice da vincere. Basti pensare al Frosinone, non è che si torna in A per titoli nobiliari, ma grazie ai frutti di una lunga programmazione. Devo programmare il futuro del Benevento, non il campionato a vincere. Ho in mente una società come il modello Sassuolo o Atalanta, che non dipenda soltanto da me. Un modello virtuoso che produca anche giocatori da lanciare nel mondo del calcio professionistico. Il Benevento quest’anno ha avuto il piacere di vederne esordire due in Serie A, poi ce ne sono altri anche negli altri campionato prodotti dal nostro vivaio”, le parole riportate da Calcioealtro.it.