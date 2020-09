Vigorito sul calendario del Benevento: "Tutte le big in casa nel girone d'andata"

Attraverso il sito ufficiale del Benevento arriva il commento di Oreste Vigorito, numero uno del club sannita, al nuovo calendario di Serie A sorteggiato pochi minuti fa: “Con la presentazione del calendario c’è ancora più consapevolezza che non ci saranno sfide facili per un Benevento che dovrà comunque munirsi di una grande volontà per affrontarle tutte a testa alta. C’è un dato principale che balza agli occhi: nel girone di andata il Benevento dovrà affrontare tutte le big in casa quindi Napoli, Juve, Milan e Lazio. Da qui la speranza che si potranno presto aprire i cancelli dello stadio Ciro Vigorito al pubblico altrimenti andremo incontro ad un danno economico per la società e ad una perdita in termini di emozioni per i tifosi sanniti”.