Viktoria o addio: stasera gara più decisiva per i cechi che per la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la Roma un risultato positivo stasera, al cospetto del Viktoria Plzen, significherebbe tanto. Per i cechi, quasi tutto: è azzardato fare previsioni nel calcio moderno, ma con la doppia sfida al Real Madrid alle porte, perdere stasera per il Plzen sarebbe un passo falso quasi decisivo dopo il ko alla prima giornata col CSKA Mosca. Visto che difficilmente i cechi riusciranno a fermare i tre volte Campioni d'Europa, rimarrebbero le ultime due sfide per tentare l'impresa e una qualificazione a sei punti, seppur con qualche illustre precedente alle spalle, appare più una chimera che una vera possibilità. Un dentro o fuori molto interessante dunque per Limbersky e compagni, che verranno all'Olimpico a giocarsela, così come ha tutte le intenzioni di vincere la Roma, per mettere un primo mattoncino su una qualificazione che per forza di cose dovrà passare dal doppio impegno contro i russi. Ma prima serve una vittoria, stasera.