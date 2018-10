Viktoria Plzen, Limbersky: "Roma farà di tutto per batterci, siamo pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Viktoria Plzen, prossimo avversario della Roma, David Limbersky ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti all’aeroporto prima della partenza alla volta di Roma dei cechi: “Dobbiamo dare il meglio. La Roma farà di tutto per batterci, sappiamo quindi che sarà una partita difficile, ma vogliamo essere pronti. Non andiamo lì solo per difenderci", evidenzia VoceGiallorossa.it.